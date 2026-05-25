День памяти Северных юнг в Пермском крае отметили в четвёртый раз

В годы Великой Отечественной войны юные моряки наравне со взрослыми сражались на Северном, Балтийском, Черноморском и других флотах. Многие из них были отмечены государственными наградами. Школа юнг была создана 25 мая 1942 года. За три года войны туда поступило 365 жителей региона.