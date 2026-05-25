День памяти Северных юнг в Пермском крае отметили в четвёртый раз

День памяти Северных юнг отметили в регионе в четвёртый раз, сообщили в Правительстве Пермского края.
В годы Великой Отечественной войны юные моряки наравне со взрослыми сражались на Северном, Балтийском, Черноморском и других флотах. Многие из них были отмечены государственными наградами. Школа юнг была создана 25 мая 1942 года. За три года войны туда поступило 365 жителей региона.
Торжественное построение состоялось 25 мая на плацу перед историческим зданием Пермского речного училища. В нём приняли участие курсанты университета водного транспорта, кадеты нескольких школ и корпусов, а также члены молодёжных организаций «Юнармия» и «Юнфлот». Ребятам из организации Движение Перавых вручили паспорта граждан РФ.
После официальной части в здании училища прошёл краевой слёт юных моряков «Юнги Камы». Организатором выступил Пермский филиал университета водного транспорта. Для участников прочитали лекцию «Камские пароходы», также работала передвижная выставка «Юнги Пермского края» из Пермского государственного архива социально-политической истории.
