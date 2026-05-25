Душитель из Советска стал фигурантом уголовного дела

24-летняя жительница Советска обратилась в полицию, сообщив, что знакомый едва не задушил её, одновременно угрожая убийством.
Полицейские выяснили, что 26-летний житель калининградец пришёл к приятельнице в гости, где вместе выпивали. Однако вскоре мужчина начал выражать недовольство по поводу разрыва отношений с бывшей возлюбленной. В ходе своего монолога мужчина включил громкую музыку, на что хозяйка квартиры сделала ему замечание и попросила убавить звук. В ответ гость набросился на женщину, стал её душить и угрожать убийством.
В отношении подозреваемого дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».