Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 улиц Краснодара остались без света

Около 26 улиц Краснодара временно обесточены из-за отключения трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ЕДДС города.

Источник: Коммерсантъ

Отключение произошло в Прикубанском округе Краснодара. Без света остались улицы: Архангельская, Верная, Гуденко, Пригородная, Сенная, Средняя, Троицкая, Брестская, Берлизова, Губкина, Ткачева, Холмогорская, проезд 1−6 Архангельский, проезд 1−3 Звенигородский, Яблоновская, Беломорская, Югорская, Вечная, Новочеркасская, Посадская, Архангельская, Милицейская, Перекрестная, Административная, Народная и Берлизова.

Причиной отключения электроэнергии стала сработавшая защита линии 6−10 кВ, отключилась ПС «К-110», отключены 18 трансформаторных подстанций. Сейчас на месте работает аварийная бригада, приблизительное время восстановления на данный момент не уточняется.