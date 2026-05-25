Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Один из двух пострадавших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Богучанском районе Красноярского края находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО «Аэропром». По данным СК на транспорте, судно выполняло облет и мониторило ситуацию с пожарами.

«Оба живы. Один в тяжелом состоянии, другой — состояние средней тяжести», — сказала собеседница агентства.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.