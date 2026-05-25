Более 600 феромонных ловушек развесят в Воронежской области

В Воронежской области в этом сезоне установят 660 феромонных ловушек. Они необходимы для поимки насекомых-вредителей и прогнозирования их нашествия. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Федеральной службы по ветринарному и фитосанитарному надзору.
За три недели мая специалисты Россельхознадзора уже вывесили 470 подобных устройств в хозяйствах Аннинского, Лискинского, Калачеевского, Острогожского, Россошанского, Новоусманского районов, а также Воронежа. Они нацелены на три вида вредителей: калифорнийскую щитовидку, восточную и персиковую плодожорок.
Феромонные ловушки — это устройства, содержащие синтетический феромон, который похож на тот, что вырабатывают насекомые для привлечения особей своего вида. Для каждого из вредителей предусмотрены определенные ловушки. Они различаются конструкцией и веществом. Помимо мониторинга, феромонные ловушки подходят и для борьбы с насековыми, которые считаются карантинными на территории региона.