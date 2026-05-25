Диспансеризация пройдет в более чем 1,7 тыс. компаний Новосибирской области

Более 1,7 тыс. предприятий Новосибирской области заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Медицина сегодня должна быть профилактической — мы должны не только выявлять на ранней стадии такие болезни, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, но и факторы риска их возникновения. Наши медики готовы приехать, чтобы провести обследование сотрудников на рабочих местах, без отрыва от производства», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
В частности, диспансеризацию на рабочем месте прошли сотрудники Новосибирского зоопарка. Их осмотрела выездная бригада врачей поликлиники № 27 с помощью передвижных диагностических комплексов.
«У нас на сегодняшний день работает порядка 230 человек, в летний период бывает больше. Очень удобно без отрыва от рабочих мест проводить диспансеризацию. Буквально вышел от медведя, сдал все анализы и обратно приступил к работе», — поделился директор зоопарка Андрей Шило.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.