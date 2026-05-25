Более 2 тыс. подростков трудоустроили на период каникул на Ставрополье

Для трудоустройства на летнюю работу подростку нужно зарегистрироваться на платформе «Работа России» и подать заявления на профориентацию и поиск работы. Также можно обратиться в территориальный центр занятости населения, где сотрудники проконсультируют и помогут оформить все документы. После подачи документов подросток получит направление, а в течение трех рабочих дней ему нужно обсудить условия с работодателем.