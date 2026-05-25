Более 2 тыс. подростков трудоустроили на период каникул на Ставрополье

Кадровый центр Ставропольского края с начала года помог более чем двум тысячам подростков найти работу на период каникул, сообщила в региональном правительстве. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».
«С июня многие подростки ищут работу на лето. Задача кадрового центра — помочь молодежи найти подходящую и безопасную работу, соответствующую нормам законодательства, дать старт трудовой деятельности. С начала года уже трудоустроено более двух тысяч подростков. До конца года планируем обеспечить работой еще около пяти тысяч школьников», — отметила директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.
Для трудоустройства на летнюю работу подростку нужно зарегистрироваться на платформе «Работа России» и подать заявления на профориентацию и поиск работы. Также можно обратиться в территориальный центр занятости населения, где сотрудники проконсультируют и помогут оформить все документы. После подачи документов подросток получит направление, а в течение трех рабочих дней ему нужно обсудить условия с работодателем.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.