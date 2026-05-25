Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД заблокировало фейковый сайт «Лаборатории Касперского»

Киберполиция выявила и заблокировала поддельный сайт, выдававший себя за курсы повышения квалификации от «Лаборатории Касперского». Посетителям предлагали оставить персональные данные, которые затем использовались в мошеннических целях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Правоохранители заблокировали фишинговый сайт, который маскировался под программу повышения квалификации от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

На поддельном ресурсе посетителям предлагали оставить персональные данные, включая ФИО и номера телефонов. В дальнейшем эту информацию злоумышленники использовали для реализации мошеннических схем.

«Сайт содержит характерные признаки фишинга: неработающие разделы, шаблонные формулировки и упоминание “защищенного соединения” для создания ложного чувства доверия», — отметили в киберполиции.

Сотрудники МВД призывают граждан к бдительности, так как мошенники могут создать аналогичные ресурсы-клоны.