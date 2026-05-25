МВД заблокировало фейковый сайт «Лаборатории Касперского»

Правоохранители заблокировали фишинговый сайт, который маскировался под программу повышения квалификации от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На поддельном ресурсе посетителям предлагали оставить персональные данные, включая ФИО и номера телефонов. В дальнейшем эту информацию злоумышленники использовали для реализации мошеннических схем.
«Сайт содержит характерные признаки фишинга: неработающие разделы, шаблонные формулировки и упоминание “защищенного соединения” для создания ложного чувства доверия», — отметили в киберполиции.
Сотрудники МВД призывают граждан к бдительности, так как мошенники могут создать аналогичные ресурсы-клоны.