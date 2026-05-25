Стоимость ремонта Курского госуниверситета в ходе торгов упала на 22%

Курский государственный университет (КГУ) подписал контракт на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского, 65 в областном центре с местным ООО «Риф». Соглашение заключили за 131,9 млн при начальной цене 168 млн руб (снижение составило 21,5%). Информация об этом появилась на портале госзакупок.