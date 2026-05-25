После жесткой посадки самолета в Красноярском крае возбудили дело

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Следователи в связи с авиаинцидентом с легкомоторным самолетом, совершившим жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО «Аэропром». По данным СК на транспорте, судно выполняло облет и мониторило ситуацию с пожарами на территории. На борту находилось два члена экипажа. Оба получили телесные повреждения, они доставлены в медицинское учреждение.
«Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.