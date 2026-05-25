В июле в Мордовии пройдет всероссийский семейный туристский фестиваль

Мордовия в июле примет Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Мероприятие состоится 9−12 июля в Рузаевском районе на территории Сузгарьевского водоема. Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря, все желающие смогут присоединиться к мероприятию в режиме свободного размещения или посетить его во время фестивального дня — 11 июля.
В программе — мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов. Цель фестиваля — формирование новых традиций семейного туризма, укрепление семейных ценностей и развитие молодежных патриотических путешествий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.