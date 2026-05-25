Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июле в Мордовии пройдет всероссийский семейный туристский фестиваль

Гостей ждут в Рузаевском районе на территории Сузгарьевского водоема.

Источник: Национальные проекты России

Мордовия в июле примет Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства республики.

Мероприятие состоится 9−12 июля в Рузаевском районе на территории Сузгарьевского водоема. Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря, все желающие смогут присоединиться к мероприятию в режиме свободного размещения или посетить его во время фестивального дня — 11 июля.

В программе — мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов. Цель фестиваля — формирование новых традиций семейного туризма, укрепление семейных ценностей и развитие молодежных патриотических путешествий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.