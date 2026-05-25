СК назвал две основные версии жесткой посадки самолета в Красноярском крае

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО «Аэропром». Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.