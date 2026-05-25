В Донецке прошёл открытый турнир по эстетической гимнастике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 мая в Донецке в рамках реализации Государственной программы «Спорт России» состоялся Открытый турнир городского округа по эстетической гимнастике — и это было невероятно.
На ковер вышли 105 участниц из 12 команд, представлявших не только ДНР (Донецк, Зугрэс), но и другие регионы России: Республику Калмыкия, Ростовскую область и Кабардино-Балкарскую Республику. Каждая команда показала высочайший уровень мастерства, грацию и слаженность. Борьба была напряжённой, но очень красивой.
Эстетическая гимнастика — под музыку — только командная и без предметов.
Об этом сообщил ТГ-канала Минспорта ДНР.
