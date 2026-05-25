Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму открылась для посадки и высадки пассажиров. Поезда возвращаются на маршрут поэтапно, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Источник: ЮППК

В субботу и воскресенье ж/д станция «Джанкой» на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров.

В Крым с остановкой в Джанкое проследуют поезда прибытием 25.05 в Симферополь:
— № 98 Москва — Симферополь;
— № 18 Москва — Симферополь;
— № 68 Москва — Симферополь.

Из Крыма с заездом в Джанкой с предварительной остановкой на станции Урожайной проследует поезд отправлением 25.05 из Крыма № 168 Симферополь — Москва.

По временной схеме (без заезда в Джанкой с остановкой на станции Урожайной) проследуют поезда отправлением 25.05 из Крыма:
— № 316 Симферополь — Адлер;
— № 28 Симферополь — Москва;
— № 180 Евпатория — Санкт-Петербург;
— № 008 Севастополь — Санкт-Петербург;
— № 68 Симферополь — Москва;
— № 26 Симферополь — Минеральные Воды;
— № 174 Евпатория — Москва;
— № 92 Севастополь — Москва.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше