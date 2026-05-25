В Пермском крае в четвертый раз прошел День памяти Северных юнг

25 мая в Пермском крае вновь отметили День памяти Северных юнг. Памятная дата проводится в регионе уже четвертый год подряд и посвящена подросткам, которые во время Великой Отечественной войны служили на флоте вместе со взрослыми моряками. Юные матросы участвовали в боевых действиях на Северном, Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах, а также на речных и морских флотилиях страны. Многие из них были награждены за службу и мужество.