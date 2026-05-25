В Москве после реконструкции открыли Ленинградский вокзал

В здании настроили цифровую навигацию, создали безбарьерную среду, оборудовали комнаты для семей с детьми.

Ленинградский вокзал открыли в Москве после реконструкции, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Размер территории для пассажиров увеличился втрое, количество сидячих мест — в полтора раза, число туалетных зон — в семь раз. Вокзал стал первым полностью цифровым в России. На его территории оборудовали 23 табло, настроили интеллектуальную систему информирования. Кроме того, на вокзале есть более 220 цифровых элементов навигации. Также там создана безбарьерная среда, открыты комнаты для семей с детьми, бизнес-зал, медпункт, камеры хранения, пространство для питомцев.

Интерьер здания украшен двумя мозаичными панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга. На четвертом этаже открыт иммерсивный музей истории вокзала, восстановлена часовня Святителя Николая Чудотворца. Также была благоустроена прилегающая территория. Еще специалисты в 1,5 раза увеличили количество мест для такси, оборудовали автопарковку с зарядками для электромобилей.

«“Площадь трех вокзалов” — крупнейший транспортный узел страны, через который ежедневно проходят 350 тысяч пассажиров. В ближайшее время начнется стройка вокзала ВСМ Москва — Санкт-Петербург, и пассажиропоток вырастет почти до 500 тысяч. Начали с самого старого и значимого вокзала — Ленинградского. По сути, сейчас это новый вокзал с новым уровнем комфорта», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше