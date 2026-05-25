В Москве после реконструкции открыли Ленинградский вокзал

Размер территории для пассажиров увеличился втрое, количество сидячих мест — в полтора раза, число туалетных зон — в семь раз. Вокзал стал первым полностью цифровым в России. На его территории оборудовали 23 табло, настроили интеллектуальную систему информирования. Кроме того, на вокзале есть более 220 цифровых элементов навигации. Также там создана безбарьерная среда, открыты комнаты для семей с детьми, бизнес-зал, медпункт, камеры хранения, пространство для питомцев.