В Москве после реконструкции открыли Ленинградский вокзал

Ленинградский вокзал открыли в Москве после реконструкции, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Размер территории для пассажиров увеличился втрое, количество сидячих мест — в полтора раза, число туалетных зон — в семь раз. Вокзал стал первым полностью цифровым в России. На его территории оборудовали 23 табло, настроили интеллектуальную систему информирования. Кроме того, на вокзале есть более 220 цифровых элементов навигации. Также там создана безбарьерная среда, открыты комнаты для семей с детьми, бизнес-зал, медпункт, камеры хранения, пространство для питомцев.
Интерьер здания украшен двумя мозаичными панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга. На четвертом этаже открыт иммерсивный музей истории вокзала, восстановлена часовня Святителя Николая Чудотворца. Также была благоустроена прилегающая территория. Еще специалисты в 1,5 раза увеличили количество мест для такси, оборудовали автопарковку с зарядками для электромобилей.
«“Площадь трех вокзалов” — крупнейший транспортный узел страны, через который ежедневно проходят 350 тысяч пассажиров. В ближайшее время начнется стройка вокзала ВСМ Москва — Санкт-Петербург, и пассажиропоток вырастет почти до 500 тысяч. Начали с самого старого и значимого вокзала — Ленинградского. По сути, сейчас это новый вокзал с новым уровнем комфорта», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.