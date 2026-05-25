Под Новосибирском бобр прогрыз забор и пробрался на дачный участок

В поселке Кудряши под Новосибирском бобр прогрыз забор и проник на территорию дачного участка. Появление дикого животного стало неожиданностью для хозяев. Об этом очевидцы рассказала в паблике «Новосибирск с огоньком».
По словам владельцев участка, попытки самостоятельно выгнать незваного гостя результата не принесли. Теперь дачники планируют устроить засаду, чтобы проследить за передвижениями животного.
Не помогла и домашняя кошка, которая обычно ловит мышей. По словам хозяев, питомец бобра испугался и держится от него подальше.