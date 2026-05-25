Большинство россиян распознают схемы мошенников, сообщили в Народном фронте

«Главный итог пятилетки Народного фронта — коренной перелом в поведении россиян. Если на старте проекта в 2021 году 70% людей обращались за помощью уже после кражи денег, а до обмана — лишь 30%, то сегодня пропорция зеркально изменилась. Теперь более 70% пользователей пишут в “Мошеловку” на опережение: чтобы сообщить о новой подозрительной схеме, которую они вовремя распознали, и защитить других», — сообщили там.
Отмечается, что география обращений охватывает более 500 городов России и ряд зарубежных стран, включая Испанию, Бразилию, Китай, Индию и Германию.
При этом в «Мошеловке» также отмечают, что наиболее распространенным каналом мошенничества остаются телефонные звонки. На них приходится более половины всех обращений. В черном списке платформы уже свыше 61,7 тысячи подозрительных контактов, и только за последний год он пополнился почти на 19,2 тысячи записей.
«На основе поступающих сигналов эксперты нашей платформы подготовили более 1500 разборов мошеннических схем с рекомендациями по защите. При этом “Мошеловка” охватывает свыше 266 населенных пунктов. От крупных городов до сельских территорий по всей стране», — рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Она также отметила, что проект не только помогает гражданам распознавать мошенничество, но и формирует системные предложения по его предотвращению.
«Среди инициатив — введение самозапрета на кредиты, усиление контроля за счетами несовершеннолетних, запрет на переводы займов третьим лицам и ужесточение ответственности за утечки персональных данных. Ряд этих мер уже реализуется или находится в стадии законодательной проработки», — заключила Лазарева.