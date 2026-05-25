Не брак, а катавасия. Почему Чехов дрожал перед алтарём на венчании

Родственников и коллег, рвавшихся на торжество, собрали на парадный обед. Но молодожёны уже обвенчались и уехали. На такой шаг, согласно мнениям экспертов, Чехова толкнули отнюдь нерадостные обстоятельства. Дело в том, что к моменту свадьбы писатель уже был серьёзно болен. А потому ему не хотелось пышных торжеств и лишнего внимания.