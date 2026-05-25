Строительство променада на улице Некрасова в Калининграде перенесли на 2027 год

Сейчас идёт подготовка проектной документации.

Власти Калининграда перенесли сроки строительства променада на Верхнем озере в районе улицы Некрасова. Сейчас идёт подготовка проектной документации. Об этом журналистам рассказал директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.

Завершить подготовку документации рассчитывают осенью, чтобы успеть включить объект в бюджет на 2027 год. «Там уже провели работы по переносы тепловых сетей. Они были наружные, и мы их убирали под землю. Это поможет сформировать пешеходные связи. Сейчас подрядчик исправляет замечания по проекту. Рассчитываем выйти с экспертизы в октябре и уже будем понимать стоимость», — рассказал Демешко.

На строительство променада в бюджете Калининграда заложили около 100 миллионов рублей. Первый этап оценили в 30 миллионов. Подрядчику предстоит обустроить деревянный променад из лиственницы на сваях, небольшой пирс и амфитеатр. Изначально работы хотели проводить в 2026 году.

Первоначальный проект готовила компания «Миарт». На территории обещали сохранить деревья, установить антивандальные малые архитектурные формы, сделать освещение и архитектурную подсветку и организовать доступ для маломобильных групп населения. За разработку проекта подрядчик должен был получить почти два миллиона рублей. В декабре 2023 года контракт расторгли. Компании заплатили 925 тысяч рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
