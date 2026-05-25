«Аэрофлот» продает билеты по «плоским тарифам» под видом субсидированных

«Аэрофлот» организовал продажу билетов для калининградцев по так называемым «плоским тарифам» на своём сайте в разделе, который предназначался для продажи субсидированных билетов. На этот нюанс обратили внимание читатели «Нового Калининграда», по их словам, на сайте билеты по «плоским» позиционируются как субсидированные, что вводит в заблуждение покупателей.
«Многие, кто пользовался сайтом “Аэрофлота” для покупки субсидированных билетов, знают принцип его работы: есть специальный раздел, где продаются эти билеты — по 3800 в один конец до Москвы, по 3500 — до Санкт-Петербурга. Билет можно купить не позже, чем за неделю, необходимо загрузить сканы паспортов. В разделе также есть предупреждение, что это госпрограмма, и что существует ограничение на четыре льготные перевозки в год, есть отсылка к правилам программы, — рассказал собеседник “Нового Калининграда”. — Выяснилось, что билеты по “плоским тарифам” “Аэрофлота”, о которых на прошлой неделе рапортовал губернатор после встречи с директором компании, почему-то продаются в том же самом разделе, хотя не имеют никакого отношения к субсидированным (плоский тариф — это фиксированная цена на авиабилет в экономклассе, которая не меняется в течение года, не зависит от сезона, спроса и даты покупки — прим. “Нового Калининграда”)».
Поэтому, если человек не очень хорошо знаком с темой билетов, то у него складывается ощущение, будто они и есть субсидированные. «При том, что субсидированные до Москвы и обратно обойдутся в 7800, а “плоские” — в 13000. Более того, в разделе стоит предупреждение об ограничении в четыре поездки в год. Но о них ведь никто не говорил в отношении “плоских тарифов”? И Возникает вопрос: а когда появятся настоящие субсидированные билеты, в каком разделе их можно будет найти?» — заметил собеседник «Нового Калининграда».
Редакция направила в «Аэрофлот» запрос с просьбой разъяснить ситуацию.
Скриншоты с сайта Аэрофлота.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что «Аэрофлот» открывает дополнительные рейсы с билетами по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом, калининградцы смогут приобрести билеты в приоритетном порядке.
Авиакомпания «Аэрофлот» реализовала субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год в полном объеме в конце 2025 года. Дополнительные средства ей не выделялись. Компании было предусмотрено 59,4 млн рублей (13,3% от общей суммы субсидий в 445,3 млн руб.), всего ею было продано 11 984 билета на сезон 2026 года.
Представители власти не раз заявляли, что проблема отсутствия субсидированных тарифов, динамическое ценообразование на авиабилеты в летний период приводит к серьезным проблемам с транспортной доступностью Калининградской области.