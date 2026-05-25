В Светлогорске ожидают около 160 тыс. туристов в 2026 году

В Светлогорске в 2026 году ожидают около 160 тыс. туристов, которые остановятся в официальных местах размещения. Об этом заявил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко в интервью региональному информационному центру ТАСС.
«Мы ожидаем в этом году порядка 160 тысяч гостей. Понятно, что туристов можно считать по-разному. Я говорю о тех, кто остаётся у нас с ночёвкой в официальных средствах размещения», — сказал Бондаренко.
Он отметил, что реальный турпоток в город выше, поскольку часть отдыхающих снимает квартиры и апартаменты или останавливается у родственников и не попадает в официальную статистику.
«Если мы считаем тех калининградцев, которые просто приезжают на выходные гулять по Светлогорску в хорошую погоду, понятно, что здесь счёт может идти на миллионы», — добавил глава администрации.
По словам Бондаренко, власти уже завершили основную подготовку города к летнему сезону. После зимы в Светлогорске провели субботники и привели город в порядок.
При этом глава администрации отметил, что в последние годы Светлогорск фактически перестал делить туристический сезон на высокий и низкий. По его словам, росту турпотока способствует в том числе развитая сеть санаториев, из-за которой туристы приезжают в город круглый год.
«Калининградская область была одним из лидеров по бронированию как раз в осенне-зимний период. И мы тоже это ощутили, поэтому таких ярко выраженных сезонных колебаний мы не замечаем», — заявил Бондаренко.
Он также сообщил, что за последние два года турпоток в Светлогорск вырос примерно на 30 тыс. человек.