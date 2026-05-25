Хинштейн призвал оштрафовать курский «Добрый дом» за некачественный ремонт школы

Руководитель администрации Курской области Александр Крылов сообщил, что гарантийный срок на работы, произведенные «Добрым домом» в школе № 2 в 2022 году, составляет пять лет и действует до ноября 2027 года. При этом уже в августе 2025-го было выявлено 44 недостатка, и подрядчик до сих пор не устранил их полностью. В частности, речь идет о плохой работе вентиляции в спортзале и пищеблоке.