В Самаре состоялся показ оперы «Князь Игорь»

24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».

Источник: Саратовский академический театр оперы и балета

В партии Ярославны дебютировала Ольга Добрыдина, Артем Камалитдинов в партии Скулы и Владислав Новичков в партии Ерошки.

Другие партии исполнили: Князь Игорь — Степан Волков; Владимир Игоревич — Дмитрий Крыжский; Князь Галицкий — Ренат Латыпов; Хан Кончак — Иван Григорьев; Кончаковна — Светлана Каширина; Овлур — Давид Погосян; Половецкая девушка — Софья Коляда; Няня Ярославны — Марина Зубчанинова. Дирижер — Андрей Данилов.

Спектакль прошел с описанием для незрячих и слабовидящих. Тифлокомментатор — Таиса Марченко.

Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.

Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в течение 18 лет в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой. Он скончался, не успев дописать «Князя Игоря», и оперу по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

Премьерой «Князя Игоря» открылся в 1933 году третий сезон работы нашего театра. С тех пор в репертуаре сменилось еще семь постановок. Одну из них театр выпускал в Доме культуры «Звезда», когда в начале 70-х наше здание было закрыто на ремонт, — это был спектакль режиссера Бориса Рябикина и дирижера Иосифа Айзиковича. Главным долгожителем среди самарских «Игорей» был еще один спектакль Бориса Рябикина — постановка 1985 года, музыкальным руководителем которой был Александр Говоров: спектакль продержался в репертуаре 23 сезона. А премьера нынешней, восьмой постановки стала первой, которую театр осуществил после масштабной реконструкции 2006−2010 годов.