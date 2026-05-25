В Самаре состоялся показ оперы «Князь Игорь»

Премьерой «Князя Игоря» открылся в 1933 году третий сезон работы нашего театра. С тех пор в репертуаре сменилось еще семь постановок. Одну из них театр выпускал в Доме культуры «Звезда», когда в начале 70-х наше здание было закрыто на ремонт, — это был спектакль режиссера Бориса Рябикина и дирижера Иосифа Айзиковича. Главным долгожителем среди самарских «Игорей» был еще один спектакль Бориса Рябикина — постановка 1985 года, музыкальным руководителем которой был Александр Говоров: спектакль продержался в репертуаре 23 сезона. А премьера нынешней, восьмой постановки стала первой, которую театр осуществил после масштабной реконструкции 2006−2010 годов.