Почему Чехов дрожал перед алтарём на венчании

25 мая 1901 года обвенчались Антон Чехов и Ольга Книппер. Но это не было похоже на традиционный праздник. В старой московской церкви кроме священника и четырёх свидетелей, схваченных наспех «из первых, попавшихся», не было ни души.
Жених накануне дрожащей рукой написал: «Ужасно почему-то боюсь венчания, и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределённо улыбаться».
С первого взгляда.
Их история началась не с цветов и признаний, а со взгляда в полутёмном зале Московского художественного театра. Осенью 1898-го 38-летний Чехов пришёл на репетицию трагедии «Царь Фёдор Иоаннович» и оставил там своё сердце. На сцене царицу Ирину играла 30-летняя Ольга Книппер.
Позже он записал: «Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».
Он уехал в Ялту, но любовь уже поселилась в его сердце — тихая, глубокая, навсегда.
Сначала писатель отшучивался: «Мне не везёт в театре, ужасно не везет… и если бы я женился на актрисе, то у нас, наверное, бы родился орангутанг — так мне везёт!» Но страх уступил место нежности.
В письмах, летящих через всю Россию, Чехов и Книппер придумали свой мир. Она звала его «Дуся» — тепло, по-домашнему. Он отвечал ласковыми, чуть шутливыми прозвищами: «кашалотик мой милый», «собачка заморская», «зяблик». За этими словами скрывалась огромная привязанность.
Преоригинальная свадьба.
К весне 1901 года Чехов написал Бунину: «Поживаю я недурно… чувствую старость. Впрочем, хочу жениться».
Свадьбу писатель устроил только для двоих. В церкви во время торжества помимо молодых и священнослужителя позволили присутствовать только четырём свидетелям. Позже Ольга вспоминала: «Свадьба вышла преоригинальная. Как-то всё странно было, но хорошо, что просто и без затей. Венчание вышло не длинное».
Родственников и коллег, рвавшихся на торжество, собрали на парадный обед. Но молодожёны уже обвенчались и уехали. На такой шаг, согласно мнениям экспертов, Чехова толкнули отнюдь нерадостные обстоятельства. Дело в том, что к моменту свадьбы писатель уже был серьёзно болен. А потому ему не хотелось пышных торжеств и лишнего внимания.
«К моменту свадьбы Антон Павлович уже был серьёзно болен. Вероятно, он вдруг остро осознал быстротечность времени и то, что остаётся одиноким. Само бракосочетание получилось скорее вынужденно-спонтанным: гости — преимущественно артисты — буквально “навязались” с идеей шумного торжества, что совершенно не соответствовало ни физическому самочувствию писателя, ни его тогдашнему настроению», — отметил в разговоре с rostov.aif.ru краевед, экскурсовод Анатолий Боженко.
Вместо свадебного путешествия молодожёнов ждала дорога в туберкулёзный санаторий. Позже Чехову приходилось не раз оставлять жену, чтобы ездить на лечение в Крым. свои чувства чета выражала в письмах. За несколько лет они отправили друг другу более восьмисот посланий за несколько лет.
Искренние чувства.
«Ни мать, ни сестра Чехова поначалу не приняли Ольгу Книппер, и лишь после смерти Антона Павловича между ними наступило примирение», — поведал нашей редакции Анатолий Боженко.
И, безусловно, их брак был омрачён отсутствием детей.
«Чехов действительно любил Ольгу Леонардовну, о чём не раз писал в письмах и говорил близким. Особенно горько, что их союз не был осчастливлен детьми — оба очень переживали об этом», — поделился краевед.
Заслуженный художник России, чеховед Николай Полюшенко рассказал rostov.aif.ru, что брак Чехова и Книппер был не столько романом, сколько зрелым интеллектуальным и душевным союзом двух людей, уже прошедших через житейские бури.
«Антон Павлович Чехов и Ольга Книппер ценили друг в друге глубокое понимание и бережное отношение к жизненному ритму партнёра, когда болезнь одного и профессиональные обязанности другой развели их по разным городам. Удержать такой союз, когда один борется с тяжёлым недугом, а другая находится в эпицентре театральной жизни, в разъездах и публичном внимании, было непросто», — отметил чеховед.
В 1904 году Чехова не стало. Ольга Леонардовна прожила ещё 55 лет.