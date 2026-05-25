СМИ: Минприроды не согласовало стройку высотного отеля на Куршской косе

Минприроды России отказало в согласовании строительства высотного отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе. Как пишут «Известия», соответствующую информацию в министерстве предоставили в ответ на запрос редакции.
«Минприроды России отказало ООО “Спецавтотранс” в согласовании деятельности по строительству гостиничного комплекса в национальном парке “Куршская коса”, — говорится в ответе Минприроды.
Свою позицию в министерстве обосновали тем, что ключевая задача национальных парков — сохранение уникальных природных экосистем и биоразнообразия, а «любая хозяйственная деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и животным, и растениям, здесь запрещена».
Накануне стали известны выводы экологической экспертизы, проведённой Зоологическим институтом РАН (ЗИН РАН) в рамках подготовки к общественным слушаниям по проекту. Учёные провели наблюдения на месте будущей стройки и установили, что там пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесённых в региональную и федеральную Красные книги.
«Если говорить о федеральной Красной книге, то это западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скоба, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик и большой кроншнеп, — рассказал директор биологической станции “Рыбачий” Зоологического института РАН Андрей Мухин.
Экспертизу у ЗИН РАН заказала сама компания-застройщик ООО «Спецавтотранс». В результате специалисты института рекомендовали снизить высотность и изменить фасад здания, заменив стекло на другие материалы. Однако «Спецавтотранс» отказался вносить такие изменения в проект, как и официально принять неудобные для себя результаты исследования, рассказал Андрей Мухин.
В нацпарке «Куршская коса» подтвердили заинтересованность в реализации проекта.
«Проект находится в стадии разработки и согласования. Администрация национального парка заинтересована в рекреационном развитии посёлков косы, так как это снизит нагрузку на природные комплексы, но при условии соблюдения инвестором природоохранного законодательства», — подчеркнули в нацпарке в ответ на запрос «Известий». В компании «Спецавтотранс» журналисту издания посоветовали приехать и «увидеть обосновывающие документы и территорию реализации своими глазами», однако позднее сослались на занятость и попросили отложить визит до июня.
Напомним, планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и учёных. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелётных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в посёлке.
Гибель птиц и «развитие посёлков»: как обсуждали застройку Куршской косы.
Строительством апарт-отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».
Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана ещё в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.
В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.
Общественные обсуждения по первому этапу проекта туристического кластера в Рыбачьем назначали с 22 апреля по 21 мая. Слушания по этому вопросу должны были состояться 6 мая. Однако инвестор инициировал их отмену, сославшись на затянувшуюся переписку с Зоологическим институтом Российской академии наук. При этом от своих планов по застройке в Рыбачьем компания «Спецавтотранс» не отказалась.
Как заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании областного правительства 4 мая, решение о том, что в посёлке Рыбачий на Куршской косе не должна появиться туристско-рекреационная зона в предложенном ранее формате, остаётся в силе.
«Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже в общении с жителями, с учёными, с которыми мы там встречались», — сказал глава региона.