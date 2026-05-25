В Нижегородской области прошел молодежный фестиваль «Алтарь Отечества»

Молодежный фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества: купно заедино —вместе заодно!» прошел в городе Балахне в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие было организовано при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Фестиваль-конкурс собрал около 600 человек из 16 регионов России, а также из Белоруссии и Кыргызстана. Творческая молодежь в возрасте 14−35 лет соревновалась в семи номинациях: «Патриотическая песня», «Художественное слово», «Историческое краеведение», «Прикладное творчество», «Хореография», «Литературное творчество молодых» и «Фото-, видеорепортаж».
«Уже 20 лет проходит фестиваль-конкурс “Алтарь Отечества”, и это доказательство его важности и для молодежи, и для старшего поколения. Его участники в очередной раз демонстрируют, что историческая память жива и она в надежных руках, что подрастающее поколение проникнуто идеями единства народов, единства России, патриотизмом», — заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.