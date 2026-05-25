Популяция бакланов угрожает рыбным запасам Ростовской области

Об этом rostov.aif.ru рассказал кандидат биологических наук Александр Липкович.

Разросшаяся популяция чёрных бакланов угрожает рыбным запасам Ростовской области. Как рассказал rostov.aif.ru кандидат биологических наук Александр Липкович, взрослая птица в день съедает, как минимум, полкилограмма рыбы.

«Один большой баклан может съедать до 500 граммов рыбы в день. В Цимлянском заказнике колония насчитывает около 16 тыс. птиц, то есть они уничтожают до семи тонн рыбы ежедневно», — сообщил учёный.

Александр Липкович подчеркнул: проблема не только в потере рыбы. Помёт бакланов разрушает деревья и почву, из-за чего леса сохнут, а также возрастает риск природных пожаров.

По данным экспертов, проблема стала актуальной потому, что птицам не хватает питания в естественной среде из-за изменений в Азовском море. Потому она и переключилась на пруды с товарной рыбой. Владельцы хозяйств уверены, что проблему нужно решать системно и регулировать популяцию баклана. Добавим, что сейчас Минприроды России рассматривает возможность включить баклана в список охотничьих видов. Однако пока существующие меры по регулированию численности этих птиц ощутимых результатов не дали.