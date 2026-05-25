Популяция бакланов угрожает рыбным запасам Ростовской области

Разросшаяся популяция чёрных бакланов угрожает рыбным запасам Ростовской области. Как рассказал rostov.aif.ru кандидат биологических наук Александр Липкович, взрослая птица в день съедает, как минимум, полкилограмма рыбы.
«Один большой баклан может съедать до 500 граммов рыбы в день. В Цимлянском заказнике колония насчитывает около 16 тыс. птиц, то есть они уничтожают до семи тонн рыбы ежедневно», — сообщил учёный.
Александр Липкович подчеркнул: проблема не только в потере рыбы. Помёт бакланов разрушает деревья и почву, из-за чего леса сохнут, а также возрастает риск природных пожаров.
По данным экспертов, проблема стала актуальной потому, что птицам не хватает питания в естественной среде из-за изменений в Азовском море. Потому она и переключилась на пруды с товарной рыбой. Владельцы хозяйств уверены, что проблему нужно решать системно и регулировать популяцию баклана. Добавим, что сейчас Минприроды России рассматривает возможность включить баклана в список охотничьих видов. Однако пока существующие меры по регулированию численности этих птиц ощутимых результатов не дали.