В Сызрани подвели итоги молодежного проекта «Думай о будущем»

Школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов представили в Драматическом театре имени А. Н. Толстого свои бизнес-идеи по созданию новых туристических точек притяжения в Сызрани. Ребята подготовили презентации, оценили окупаемость проектов и затраты на их продвижение. В итоге были определены лучшие работы. Так, первое место занял проект культурно-гастрономического комплекса «Вакано». Авторам вручили сертификат на 150 тыс. рублей. Второе место досталось кластеру креативных индустрий «Квартал», а третье — развлекательному парковому комплексу «Лабиринтариум». Призерам также полагаются денежные призы — сертификаты в размере 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.