Станция «Девяткино» достигла предела пропускной способности

Станция метро «Девяткино», которая территориально расположена в Ленобласти и обслуживает жителей Мурино, считается одной из самых загруженных. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин в интервью отметил, что возможностей для увеличения пропускной способности станции нет. При строительстве узла проектировщики предусмотрели два перехода, но из-за активного жилищного строительства пассажиропоток в последние семь лет взрывно вырос. Козин сообщил, что возможности для увеличения размеров движения по первой линии нет, а изменить ситуацию можно с помощью ТПУ, который включает использование наземной электрички и тактового движения.