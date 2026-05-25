В Алатырском округе Чувашии построят школу нового поколения

Образовательное учреждение в селе Чуварлеи будет рассчитано на 300 мест.

«Школу будущего», рассчитанную на 300 мест, строят в селе Чуварлеи в Чувашии, сообщили в администрации Алатырского муниципального округа. Работы ведут при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Специалисты уже установили каркас здания, приступили к отделке стен и укладке инженерных сетей. Площадь школы — почти 10,5 тысячи квадратных метров. Образовательное учреждение рассчитано на 4 этажа. На его территории также построят котельную, гараж, стадион, детскую площадку и водонапорную башню. Сдать объект в эксплуатацию планируют не позднее августа 2027 года.

«Школа будущего» — единая экосистема для учебы, спорта, творчества и технологий. ИТ-зоны на территории образовательного учреждения оснастят оборудованием для робототехники и программирования. А в учебных кабинетах установят интерактивные панели. Спортивный кластер с залом и стадионом позволит готовить будущих чемпионов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.