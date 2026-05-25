В Светлогорске обсудили помощь жертвам киберпреступлений

защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики«. Мероприятие состоялось в рамках форума “Петербургский диалог”.
В конференции приняли участие председатель форума Виктор Зубков, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, а также эксперты в сфере цифровой безопасности.
Открывая мероприятие, Виктор Зубков отметил, что в условиях современной нестабильности на международной арене обсуждение проблем, затрагивающих соблюдение прав человека, с привлечением международного экспертного сообщества актуально как никогда. Валерий Фадеев, в свою очередь, подчеркнул, что бурный рост уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта за последние годы — это уникальная ситуация технологического прогресса. Однако вместе с тем возникает и огромное множество негативных последствий. На сегодняшний день идёт серьёзное обсуждение этого вопроса, готовятся новые законопроекты, которые позволят изменить текущую ситуацию.
В ходе конференции участники обсудили существующие риски цифровизации, вопросы создания безопасной цифровой среды, а также основные направления деятельности институтов гражданского общества в поддержке жертв киберпреступлений. Среди ключевых направлений: юридическая и психологическая помощь пострадавшим, профилактика преступлений в сфере информационных технологий и повышение цифровой грамотности граждан.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём выступлении отметил, что новые цифровые технологии автоматизировали множество процессов, повысили эффективность и качество жизни, но при этом возросло и число киберугроз. Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, находится на уровне всего 15−16 процентов. Именно поэтому так важно объединить усилия государства, общественных организаций, экспертов и активистов для выработки эффективных механизмов поддержки жертв киберпреступлений и профилактики рисков, обусловленных внедрением цифровых технологий.
«Широкое информационное освещение рассматриваемых проблем, повышение осведомлённости граждан о формах и методах действий преступников в цифровой среде приносит свои положительные результаты, — заявил Алексей Беспрозванных. — На примере Калининградской области видно, как меняется статистика совершаемых преступлений в лучшую сторону. В прошлом году только в регионе было зарегистрировано 3 366 преступлений в сфере информационных технологий, годом ранее их было 3 822. По итогам первых четырёх месяцев этого года зафиксировано 842 киберпреступления, и при такой динамике можно прогнозировать, что до конца года их будет менее 3 000».
В завершении мероприятия губернатор наградил Виктора Зубкова и Валерия Фадеева юбилейной медалью «80 лет Калининградской области».
Форум «Петербургский диалог» является значимым аналитическим и дискуссионным центром по профилактике киберпреступности. Он объединяет экспертов, правозащитников и представителей органов власти, которые совместными усилиями выявляют актуальные угрозы, привлекают общественное внимание к проблеме, а также участвуют в оценке эффективности законодательства в сфере противодействия киберугрозам.