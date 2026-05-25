В Светлогорске обсудили помощь жертвам киберпреступлений

«Широкое информационное освещение рассматриваемых проблем, повышение осведомлённости граждан о формах и методах действий преступников в цифровой среде приносит свои положительные результаты, — заявил Алексей Беспрозванных. — На примере Калининградской области видно, как меняется статистика совершаемых преступлений в лучшую сторону. В прошлом году только в регионе было зарегистрировано 3 366 преступлений в сфере информационных технологий, годом ранее их было 3 822. По итогам первых четырёх месяцев этого года зафиксировано 842 киберпреступления, и при такой динамике можно прогнозировать, что до конца года их будет менее 3 000».