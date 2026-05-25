В Новосибирске ушёл из жизни легендарный кардиохирург Иосиф Бравве

В Новосибирске на 87-м году жизни скончался выдающийся кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Иосиф Юрьевич Бравве.
«С 1969 года Иосиф Юрьевич работал в кардиохирургии, основал это направление в Новосибирском областном кардиодиспансере, провёл тысячи операций и разработал уникальную методику закрытия артериального протока», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Профессор также помогал организовывать кардиохирургическую помощь в Красноярске, Смоленске и Узбекистане. Многие годы он заведовал кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета НГМУ и был наставником для многих поколений врачей. Прощание состоится 27 мая с 13:00 до 14:00 по адресу: Новосибирск, улица Потанинская, 42/1.