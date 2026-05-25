Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Бочаров провел заседание президиума политсовета «Единой России»

Представители партии обсудили начало предварительного голосования.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в понедельник прошло заседание президиума партии «Единая Россия». Его посвятили стартовавшему 25 мая 2026 года электронному предварительному голосованию. Зарегистрировавшиеся на платформе выборщики до 31 мая должны проголосовать за кандидатов от партии «Единая Россия», которые примут участие в выборах в Госдуму осенью этого года. Провел заседание губернатор Андрей Бочаров, которого выбрали секретарем регионального отделения партии.

Из получивших поддержку жителей участников предварительного голосования 28 июня выберут кандидатов, которые пойдут на выборы. Среди них и политики с именем, действующие депутаты, и пока еще малоизвестные люди. Принимают участие и ветераны СВО. Они также могут на этапе предварительного голосования представить свои предложения, свою программу. Как отметил глава региона, возможности у них равные.

— Участники предварительного голосования имеют разный жизненный, профессиональный, политический опыт, различный опыт публичного общения и отстаивания своей позиции, но возможности представить свое видение решения вопросов, волнующих людей, у них — равные, — отметил Андрей Бочаров.

Стать кандидатами на выборах в Госдуму уже пожелали 53 человека от Волгоградской области. В первые несколько часов в день в предварительном голосовании приняли участие 10% зарегистрированных на платформе выборщиков.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше