Около 500 тысяч жителей Ставрополья выбрали территории для благоустройства

Участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, организованном по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», уже приняли около 500 тысяч жителей Ставрополья, сообщили в правительстве региона.
По этому показателю край занимает 5-е место в стране. Наибольшее число голосов отдано в Ставрополе, Шпаковском округе, Пятигорске и Георгиевске. На выбор жителям региона представлены 164 объекта. Итоги голосования подведут 12 июня. Выбрать желаемый объект для благоустройства могут россияне, достигшие возраста 14 лет. Пройти голосование можно по ссылке.
«Край традиционно показывает высокую вовлеченность в голосовании и входит в топ регионов-активистов. Это говорит о популярности нацпроекта. Мы видим, как с 2017 года преобразился наш край — благоустроено 1389 общественных территорий», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.