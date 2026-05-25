Идеальные блинчики. Повар назвала ТОП-7 ошибок, когда не получаются блины

Блинчики — одно из самых простых блюд, которое освоит даже ребёнок!
Как избежать распространённых ошибок, мы спросили у повара с 40-летним стажем Галины Кийко.
Холодная сковорода.
Сковорода для блинов должна не просто сильно нагрета, а её нужно раскалить. В то же время жарить блины на сильном огне нельзя, а то ваше «солнце» прилипнет ко дну сковороды. Ведь блин, как известно, напоминает форму солнца.
Не нужно использовать стальную сковороду, лучше всего для жарки блинов подходят чугунные сковороды и сковороды с антипригарным покрытием.
Мало муки.
Тесто для блинов должно быть по своей консистенции не густым и не жидким, а средним. Муку можно купить любую, некоторые предпочитают покупать муку именно для блинов. Здесь главное, чтобы мука была белой. Добавляем в неё соль, сахар, куриное яйцо.
Блины будут рваться, если положить в тесто мало муки. Нужно просто добавить муку и тщательно размешать тесто. Приготовленному тесту нужно дать хотя бы минут 15 постоять. За это время должна выделиться клейковина.
Много сахара.
Некоторые хозяйки добавляют в тесто для блинов пару ложек растительного масла для того, чтобы блин не прилип и не пригорел.
Другие же хозяйки перед тем, как жарить блин, сковороду сильно смазывают растительным маслом или жиром.
Как показывает жизненный опыт, очень часто сладкие блины пригорают. Потому что в тесто много сахара положили. Чтобы этого избежать, лучше положите в тесто совсем немного сахара, а уже потом подать блин с чем-нибудь сладким.
Безглютеновая мука.
У безглютеновой муки нет клейковины, поэтому печь блины из неё трудно. По этой причине изделия могут часто рваться. Если у вас не получаются блины, смешивайте безглютеновую муку с пшеничной или добавляйте больше яиц.
Не просеивать муку.
Блины с комками получаются, если муку не просеять, а сразу высыпать в тесто. Муку нужно добавлять постепенно, перемешивая тесто венчиком. Если же комки всё-таки появились, то пусть тесто постоит, и тогда комки сами разойдутся.
Если блины толще, чем вы любите, то тогда добавьте в тесто немного молока или воды.
Взбивать миксером.
«Резиновые» блины получаются в том случае, если вы их долго взбивали миксером (как советуют повара, для блинов лучше брать обычный ручной венчик) или положили много яиц. Обычно кладут не больше двух куриных яиц на 0,5 литра жидкости.
Мало масла.
Ломкими и сухими блины получатся тогда, когда тесто совсем не жирное. Выход такой: добавить в него немного растительного масла или смазать каждый блин сливочным маслом.
А вот на цвет блинчика влияем сила огня, на котором готовит хозяйка. Очень бледные или слишком румяные блины можно получить в том случае, если увеличить или уменьшить огонь на печи под сковородой.
Бонусный рецепт «Заварные блины».
Один из лёгких и быстрых рецептов, который получается всегда и и всех, это’заварные блины". Кипяток, добавленный в тесто, ускорит процесс, и вам не придется долго ждать, когда же мука даст клейковину. Такое тесто можно использовать не сразу, а оставить на ночь в холодильнике, чтобы с утра нажарить вкусных блинчиков.
Для приготовления заварных блинов возьмите стакан муки, стакан воды, стакан молока, два куриных яйца, а также щепотку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Яйца нужно взбить с солью, затем влить в эту смесь кипяток, продолжая взбивать. После идёт холодное молоко, а затем нужно всыпать просеянную муку и добавить растительное масло.
Выпекать блинчики следует на раскалённой сковороде.