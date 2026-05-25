Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему важно проходить диспансеризацию и как записаться без очереди

Такие состояния, как нарушения эндокринной системы и системы кровообращения, можно контролировать, если вовремя проходить обследование.

Волгоградцы, как и все россияне, могут пройти бесплатную диспансеризацию. Но пользуются этой возможностью, к сожалению, не все. О том, почему это важно, рассказывает РИАЦ.

Как показывают данные обследований, у трудоспособных жителей региона нередко выявляются нарушения эндокринной системы и системы кровообращения. В числе факторов риска — неправильное питание и лишний вес, а также повышенный холестерин.

«Эти состояния можно контролировать, если вовремя проходить диспансеризацию», — поясняют в облздраве.

Нередко горожан останавливает то, что нужно выстоять очередь в регистратуре, прежде чем сдать анализы и попасть на прием. Между тем в современных условиях в этом нет никакой необходимости.

Записаться на диспансеризацию действительно можно в поликлинике по месту прикрепления. Но не только. У волгоградцев есть возможность воспользоваться порталом Госуслуг или региональными медицинскими интернет-сервисами, а также позвонив по единому номеру 122.

В муниципалитетах региона также работают шесть передвижных мобильных комплексов. Чтобы обследование было максимально доступным, они приезжают прямо к жителям области.

Ранее «АиФ-Волгоград» назвал 8 микропривычек, которые без особых усилий сделают вашу жизнь счастливее.