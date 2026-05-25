Почему важно проходить диспансеризацию и как записаться без очереди

Волгоградцы, как и все россияне, могут пройти бесплатную диспансеризацию. Но пользуются этой возможностью, к сожалению, не все. О том, почему это важно, рассказывает РИАЦ.
Как показывают данные обследований, у трудоспособных жителей региона нередко выявляются нарушения эндокринной системы и системы кровообращения. В числе факторов риска — неправильное питание и лишний вес, а также повышенный холестерин.
«Эти состояния можно контролировать, если вовремя проходить диспансеризацию», — поясняют в облздраве.
Нередко горожан останавливает то, что нужно выстоять очередь в регистратуре, прежде чем сдать анализы и попасть на прием. Между тем в современных условиях в этом нет никакой необходимости.
Записаться на диспансеризацию действительно можно в поликлинике по месту прикрепления. Но не только. У волгоградцев есть возможность воспользоваться порталом Госуслуг или региональными медицинскими интернет-сервисами, а также позвонив по единому номеру 122.
В муниципалитетах региона также работают шесть передвижных мобильных комплексов. Чтобы обследование было максимально доступным, они приезжают прямо к жителям области.
