Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже начали сварочные работы на водоводе, из-за прорыва которого третьи сутки без воды сидят жители двух улиц Левого берега

Рабочие приступили к завершающему этапу ремонта трубы на месте коммунальной аварии на Левом берегу.

Источник: Комсомольская правда

На Левом берегу Воронежа идет завершающий этап ликвидации крупной коммунальной аварии, в результате которой жители улиц Димитрова и Порт-Артурской сидят без воды третьи сутки. Как писал сайт VRN.KP.RU, прорыв на водоводе произошел 23 мая. Коммунальщики заменили 6 метров трубы.

— Бригада приступила к сварочным работам. Сначала выполняется заполнение межраструбного пространства, что гарантирует герметичность соединения детали с трубопроводом. Затем зазоры между раструбом и трубой заливаются свинцом, а стыки проходят чеканку для максимально плотного прилегания элементов. После этого рабочие проверят герметизацию и откроют задвижки, — сообщили в РВК-Воронеж.

Напомним, пока воронежцы могу взять воду на пунктах подвоза.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями.