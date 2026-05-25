Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние звонки проходят во всех школах Нижегородской области

К поздравлению выпускников присоединились депутаты и участники предварительного голосования «Единой России».

Источник: Время

По всей Нижегородской области начались последние звонки. Всего в регионе в этом году торжественные линейки продут для 46,2 тысяч школьников: из них — 33,4 тысячи девятиклассников и 12,8 тысячи одиннадцатиклассников. Депутаты и участники предварительного голосования «Единой России» присоединяются к поздравлению выпускников. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.

Одним из первых в регионе последний звонок прозвенел в лицее-интернате «Центр одаренных детей». На торжественной линейке присутствовали почетные гости — выпускники школы. Среди них руководитель Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Рад был снова оказаться в стенах родного лицея. Центр одаренных детей — место, которое дает путевку в жизнь ребятам из районов Нижегородской области. Каждый год лицей заканчивают десятки медалистов, победителей олимпиад и конкурсов. Именно благодаря таким увлеченным, целеустремленным ребятам крепнет и процветает наша страна. Желаю каждому найти свое призвание и дело по душе. А пока — легкой подготовки и успешной сдачи экзаменов», — отметил он.

Праздничные торжества, посвященные выпускникам, закончатся в Нижегородской области 26 мая, а с 1 июня у школьников начнется основной этап сдачи государственных экзаменов.

Возрастное ограничение: 6+.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше