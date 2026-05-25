Последние звонки проходят во всех школах Нижегородской области

По всей Нижегородской области начались последние звонки. Всего в регионе в этом году торжественные линейки продут для 46,2 тысяч школьников: из них — 33,4 тысячи девятиклассников и 12,8 тысячи одиннадцатиклассников. Депутаты и участники предварительного голосования «Единой России» присоединяются к поздравлению выпускников. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.
Одним из первых в регионе последний звонок прозвенел в лицее-интернате «Центр одаренных детей». На торжественной линейке присутствовали почетные гости — выпускники школы. Среди них руководитель Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
«Рад был снова оказаться в стенах родного лицея. Центр одаренных детей — место, которое дает путевку в жизнь ребятам из районов Нижегородской области. Каждый год лицей заканчивают десятки медалистов, победителей олимпиад и конкурсов. Именно благодаря таким увлеченным, целеустремленным ребятам крепнет и процветает наша страна. Желаю каждому найти свое призвание и дело по душе. А пока — легкой подготовки и успешной сдачи экзаменов», — отметил он.
Праздничные торжества, посвященные выпускникам, закончатся в Нижегородской области 26 мая, а с 1 июня у школьников начнется основной этап сдачи государственных экзаменов.
Возрастное ограничение: 6+.