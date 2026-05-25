Музыка, мосты, рыцари и гонки. Афиша на День города в Петербурге-2026

27 мая жители и гости Северной столицы будут праздновать День города. Это событие в Петербурге принято отмечать долго и с размахом, а потому мероприятия, концерты и фестивали распланированы до конца недели. Рассказываем, куда сходить в Петербурге на День города-2026, и публикуем афишу праздничных мероприятий.
Куда сходить в Петербурге 27 мая
Днём основания Санкт-Петербурга считается 27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года. Тогда на Заячьем острове началось строительство Петропавловской крепости. По неподтверждённой версии, Пётр Великий лично начал копать ров для будущей твердыни.
В 2026 году эта дата выпала на среду, а потому основная часть праздничных мероприятий будет проходить в пятницу и выходные — 29, 30 и 31 мая. Однако официальный день рождения города вниманием тоже не обделят.
27 мая в Петербурге начнётся с возложения цветов к Медному всаднику в 10:00. В 11:30 на Соборной площади в 11:30 развернется второй по счету парад детско-юношеских духовых оркестров: более девятисот молодых музыкантов исполнят знаковые марши и мелодии Шостаковича, Агапкина и Блантера. В полдень будет произведён традиционный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. После чего праздник продолжится на берегу Кронверкского пролива (от Меншикова до Головкина бастиона).
27 мая двери для всех желающих откроет БДТ. Посетители смогут сфотографироваться у парящей сферы, посетить музей на втором этаже и изучить интерьеры театра. Вход свободный.
Вечером, в 20:00, в Исаакиевском соборе состоится бесплатный концерт «Похвальная ода Санкт-Петербургу». Хор под руководством Андрея Охлобыстина проведёт слушателей через три века петербургской музыкальной традиции.
Афиша мероприятий на 28 мая в Петербурге
28 мая вереница праздничных мероприятий продолжится концертом «Медные голоса Невы» в Шереметевском дворце. На сцене выступит выступит Русская роговая капелла под руководством Сергея Песчанского — этот коллектив посвятил своё творчество возрождению редкого музыкального жанра, возникшего в середине XVIII века при императорском дворе. Каждый исполнитель этого небольшого оркестра играет только одну ноту, а полноценное произведение музыканты создают только благодаря совместным усилиям.
Начало в 19:00 на летней сцене Шереметевского дворца. Вход свободный.
Афиша мероприятий на 29 мая в Петербурге
Грандиозный гала-концерт «Классика на Дворцовой», который объединяет в себе шедевры мировой музыки, танцы и театр, начнётся 29 мая в 21:30. Зрителям представят программу из 20 знаменитых композиций.
На сцене выступят звёзды оперной сцены: меццо‑сопрано Мария Баракова, сопрано Мариам Баттистелли и Лидия Фридман, тенора Марко Чапони, Галеано Салас и Сергей Романовский, а также баритон Игорь Головатенко. Сопровождать их голоса будет Симфонический оркестр филармонии и Концертного хора Санкт‑Петербурга.
Хореографическую часть вступления украсят артисты Театра балета им. Леонида Якобсона, танцевально‑спортивного клуба «Дуэт» из Перми, команда Никиты Мусатова, а также ансамбль «Вера» из Тюмени.
Ведущие гала-концерта — актриса Людмила Ширяева и директор Александринского театра Александр Малич.
Вход свободный.
В 23:15 те, кто желают и дальше наслаждаться классическими композициями, могут переместиться Адмиралтейскую набережную и посетить концерт «Музыка Дворцового моста». Вечер начнётся с полонеза из оперы «Ночь перед Рождеством» Николая Римского‑Корсакова и дуэта Снегурочки и Мизгиря. Продолжат концерт фрагменты из «Алеко» Сергея Рахманинова и сценами из «Князя Игоря» Александра Бородина.
Исполнят эти композиции симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, а также хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина.
Кульминаций концерта станет разведение Дворцового моста под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра.
Вход свободный.
Афиша мероприятий на
30—31 мая в Петербурге
30 мая жители и гости Северной столицы смогут перенестись в Средневековье. Поможет им в этом фестиваль «Кубок Александра Невского» в Муринском парке, который начнётся в 11:30.
Посетителей мероприятия ждёт конный турнир, пешие исторические бои, турнир по ролевому фехтованию и состязания по стрельбе. Вход свободный.
Любители автопрома смогут 30 и 31 мая заглянуть на ралли «Ленинград» в культурном квартале «Брусницын». Посещение бесплатно, но тем, кто намерен принять участие в гонках, придётся заранее оплатить взнос.
31 мая пройдёт награждение участников ралли. Оно состоится на борту теплохода, специальные призы обещают владельцам самых старых и самый стильных автомобилей.
Будет ли салют на День города в Петербурге в 2026 году?
Праздник принято завершать красочным салютом в рамках Петровского фестиваля огня, однако в последние два года его не было. Стоит ли ждать салюта в 2026 году — пока неизвестно.