Музыка, мосты, рыцари и гонки. Афиша на День города в Петербурге-2026

27 мая в Петербурге начнётся с возложения цветов к Медному всаднику в 10:00. В 11:30 на Соборной площади в 11:30 развернется второй по счету парад детско-юношеских духовых оркестров: более девятисот молодых музыкантов исполнят знаковые марши и мелодии Шостаковича, Агапкина и Блантера. В полдень будет произведён традиционный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. После чего праздник продолжится на берегу Кронверкского пролива (от Меншикова до Головкина бастиона).