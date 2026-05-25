Финансовая проверка АНО «ИДР» отложена в связи с уголовным делом

Контрольно-счетная палата Нижегородской области (КСП) попросила областное заксобрание исключить из плана проверок финансово-хозяйственной деятельности АНО «Институт демографического развития». Временный отказ от проверки данной организации связан с идущим расследованием по уголовному делу в отношении ее директора Евгения Журавлева, обвиненного в крупном мошенничестве. Документацию и отчетность «Института демографического развития» уже изучают следователи СКР.