В Нарьян-Маре модернизируют коммунальную инфраструктуру

Реконструкцию канализационных очистных сооружений проведут в Нарьян-Маре, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалистам предстоит обновить системы очистки и технологическое оборудование. Также в городе собираются внедрить решения по утилизации илового осадка и обеззараживанию сточных вод. Работы рассчитаны на период 2026—2030 годов. Объявлен конкурс по составлению проектной документации. Срок окончания подачи заявок — 1 июня. Итоги конкурса подведут 4 июня.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.