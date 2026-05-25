В Якутске прошел открытый турнир по тактической медицине

Участники демонстрировали свои навыки оказания первой помощи в условиях, приближенных к реальным.

Первый открытый турнир по тактической медицине, организованный местным филиалом Центра «ВОИН», прошел в Якутске, сообщили в министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Соревнования были посвящены памяти участника СВО кавалера ордена Мужества Айсена Скрябина. 11 команд школ и учреждений СПО показали навыки работы в условиях, приближенных к реальным. Согласно легенде, один из участников коллектива получил «ранение». Товарищам было необходимо оказать «пострадавшему» первую помощь и довезти его до медпункта, по дороге вступая в бой с противниками.

Первое место среди школ досталось команде «Отвага» из Хатасской СОШ. Лидером среди учреждений СПО стал коллектив Якутского педагогического колледжа.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.