В Якутске прошел открытый турнир по тактической медицине

Первый открытый турнир по тактической медицине, организованный местным филиалом Центра «ВОИН», прошел в Якутске, сообщили в министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Соревнования были посвящены памяти участника СВО кавалера ордена Мужества Айсена Скрябина. 11 команд школ и учреждений СПО показали навыки работы в условиях, приближенных к реальным. Согласно легенде, один из участников коллектива получил «ранение». Товарищам было необходимо оказать «пострадавшему» первую помощь и довезти его до медпункта, по дороге вступая в бой с противниками.
Первое место среди школ досталось команде «Отвага» из Хатасской СОШ. Лидером среди учреждений СПО стал коллектив Якутского педагогического колледжа.
