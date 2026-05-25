Бондаренко: в Светлогорске к сезону подготовят шесть спасательных постов

В Светлогорске к купальному сезону подготовят шесть спасательных постов на побережье. Об этом заявил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко в интервью региональному информационному центру ТАСС.
По словам Бондаренко, спасатели будут дежурить на пляжах в Донском, Приморье и Отрадном, а также на нескольких участках побережья в самом Светлогорске — в районах ул. Московской и Балтийской.
Он отметил, что к летнему сезону пляжи также оборудуют душевыми кабинами и местами для переодевания. Кроме того, власти проверяют качество воды и песка, а также обследуют морское дно в местах купания.
«Получаем заключение о том, что и качество воды, и песка соответствует нормам, обследуем дно там, где люди купаются, поэтому мы полностью готовы к купальному сезону, ждём просто, когда нагреется вода в Балтийском море», — заявил Бондаренко.
При этом глава администрации отметил, что в городе продолжаются работы по реконструкции променада и строительству волноломов, открываются новые гостиницы и общественные пространства.
«Каждый год в Светлогорске открываются новые гостиницы, открываются новые скверы, и, в принципе, всегда есть возможность погулять по тихим улочкам для тех, кто влюблён в нашу архитектуру. Светлогорск — самый зелёный город в Калининградской области, и просто жарким летом побыть в тени деревьев, при этом ощущая лёгкий морской бриз, это всегда приятно. Но это не значит, что мы полностью отказываемся от идеи пляжного отдыха», — резюмировал Бондаренко.