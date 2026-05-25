Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы назвал угрозы Каи Каллас в адрес РФ «истерическими воплями»

Поводом стал ответ России после ЧП в Старобельске.

Источник: Клопс.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что у Евросоюза нет реальных рычагов давления на Россию и назвал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас истерическими. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Каллас сообщила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят меры по усилению международного давления на Россию после удара возмездия по военным объектам на Украине. Белик отметил, что подобные заявления не повлияют на российский военно‑политический курс. «Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», — сказал парламентарий.

По его словам, «прозаседавшимся европолитикам» стоит внимательнее взглянуть на происходящее. «Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии», — добавил депутат.

Поводом для заявлений стало недавнее обострение: в пятницу украинские дроны ударили по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, где находились 86 человек. Погибли 21 человек, 44 получили ранения. В ответ Россия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.

В Старобельске спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета. Все тела погибших извлекли из-под завалов.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше