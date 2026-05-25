Немного кубизма: в Калининграде на заборе у Северного вокзала вот-вот закончат новые граффити

В Калининграде на стене забора у Северного вокзала почти закончили новые граффити, посвящённые 80-летию региона. Фотокорреспондент «Клопс» побывал на месте событий в понедельник, 25 мая.
На граффити изображены люди, птицы, животные и городской пейзаж в ярких оттенках с элементами кубизма и примитивизма. Как пояснили «Клопс» в мэрии, работы выполнили художники Грачик Гущян и Артемий АртПо. Сейчас они вносят последние штрихи.
Рисунок включает визуальные коды Калининграда и области: чаек, трамваи, лис, котов, стилизованные мосты и поезда.
Ранее граффити на этом месте закрасили, написав поверх грунтовки: «Не волнуйтесь, скоро будет другой рисунок».
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше