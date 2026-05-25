«Голубая Луна» взойдет над Новосибирском 31 мая

Жители Новосибирска смогут увидеть «Голубую Луну» 31 мая. Несмотря на название, цвет спутника Земли не изменится. Голубой Луной принято называть второе полнолуние в одном календарном месяце — именно такое редкое совпадение и привлекает внимание любителей астрономии. Об этом сообщает пресс-служба Большого Новосибирского планетария.
Подобное явление происходит нечасто. В прошлый раз двойное полнолуние наблюдали в августе 2023 года.
При ясной погоде увидеть полную Луну можно будет без специального оборудования. Лучше всего для наблюдений выбирать места вдали от яркого городского освещения.