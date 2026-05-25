Воронежцы за неделю вернули в банки три тонны монет

В апреле в Воронежской области прошла всероссийская акция «Монетная неделя». В рамках неё местные жители принесли в кассы банков 611 тысяч монет на общую сумму 3,5 млн рублей. Вес сданной мелочи составил три тонны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России в понедельник, 25 мая.
На рубли разных номиналов пришёлся 91% сданных монет, на копейки — остальные 9%. Чаще всего воронежцы приносили металлические 10 рублей, реже всего — 1 копейку.
В целом по стране в ходе весенней «Монетной недели» люди вернули в оборот более около 55 млн монет на почти 252 млн рублей.