Воронежцы за неделю вернули в банки три тонны монет

В апреле в Воронежской области прошла всероссийская акция «Монетная неделя». В рамках неё местные жители принесли в кассы банков 611 тысяч монет на общую сумму 3,5 млн рублей. Вес сданной мелочи составил три тонны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России в понедельник, 25 мая.