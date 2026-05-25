В Уфе высадили 700 деревьев в память о защитниках Отечества

Фестиваль поколений «Дерево памяти» в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» состоялся в Уфе, сообщили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Мероприятие прошло на лыжероллерной трассе «Энергетик». Акция объединила ветеранов, общественников, молодежь и официальных лиц. Участники высадили 700 саженцев: вяз, клен, лиственницу, яблони и груши.
«700 саженцев — это живая память, связующая нить между поколениями защитников Родины. Такие акции воспитывают бережное отношение к природе и уважение к истории», — отметил заместитель министра природопользования и экологии Башкортостана Камиль Биргулиев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.