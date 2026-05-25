В Волгограде фонд капремонта разорвал договор с недобросовестным подрядчиком

Фонд капремонта Волгоградской области принял решение об одностороннем отказе от договора с недобросовестным подрядчиком. По данным регоператора, ООО «Реставрационное объединение “ГЕФЕСТ” нарушило условия договора и не исполняет взятые на себя обязательства по капитальному ремонту подвала и инженерных систем многоквартирного дома на проспекте Ленина, 16 в Волгограде. Здание является объектом культурного наследия. Дом-памятник остался без капремонта.